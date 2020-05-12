تكنولوجيا: تقرير يشير إلى تطوير LG لهاتف مميز بشاشة مزدوجة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صحيفية Korean Herald الكورية تقرير جديد اليوم، تكشف من خلاله عن تطوير شركة LG لإصدار جديد من الهواتف الذكية يتميز بشاشة مزدوجة قابلة للتدوير.

تستمر شركة LG في محاولاتها لتطوير الهواتف الذكية المميزة بالشاشة المزدوجة، حيث بدأت LG بالفعل بالعمل على تطوير هاتف بشاشة مزدوجة يتميز بإمكانية تدوير الشاشة الرئيسية لتكشف عن شاشة ثانوية أخرى.

كما أوضح تقرير ETNews أن هاتف LG بالشاشة المزدوجة يعرف الآن برمز“Wing”، حيث يتميز الهاتف بشاشة رئيسية بحجم 6.8 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 4 إنش بأبعاد 1:1، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بسعر أعلى نسبياً من هاتف LG الجديد Velvet، كما ينطلق الهاتف في وقت لاحق هذا العام.

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ولقد كان لشركة LG محاولات في تطوير الهواتف الذكية المميزة بالشاشة القابلة للتدوير في هاتفي LB1500 و LU1400.، كما عرفت هواتف “DMB” بميزة إستقبال البث الرقمي من أجهزة التلفاز.

أيضاً جاءت النماذج المميزة بالشاشة المزدوجة القابلة للتدوير بتصميم يضم لوحة مفاتيح في الشاشة الثانوية غالباً، بينما يأتي هاتف LG المعروف الآن ب“Wing” بميزة دعم تعدد المهام في الشاشة الثانوية، بينما تأتي الشاشة الرئيسية بالمهام الرئيسية في الهاتف، وهي تجربة مختلفة عما قدمت LG في G8X و V60.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن LG تخطط لإطلاق هاتف “Wing” بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج من سلسلة Snapdragon 7، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف في النصف الثاني من هذا العام بسعر 817 دولار.

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