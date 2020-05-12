الأرصاد تحذر : أمطار رعدية تبدأ الخميس وتمتد ليوم الأثنين القادم

أعلن خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أنه من غد الثلاثاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.
وأضاف سعودي أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال هذه الفترة القادمة تبدأ يوم الخميس القادم على محافظات وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق قليلة من سيناء، وسوف تمتد حتى الإثنين القادم على فترات متقطعة وكميات مختلفة ما بين الغزيرة والرعدية على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة ومحافظات القناة.
أما بالنسبة لسرعات الرياح قد تنشط أحيانا متوسطة السرعة دون أدنى تأثير على حركة الملاحة البحرية أو على حركة السفر أو المزروعات، ونصح خبير الأرصاد بارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من بعد غدا الأربعاء.
وأكد وحيد سعودي أن الأسبوع القادم هو الأسخن والأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.
وأضاف سعودي أن خرائط التوزيعات تشير إلى أن هناك رياح مؤثرة قادمة من شبة الجزيرة العربية وبالتالي هناك ارتفاع متوقع في الرطوبة مما تسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة المتوقع ويسبب أيضا شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر.
ونصح خبير الأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وعدم الجلوس في الأماكن الضيقة المغلقة سيئة التهوية وشرب السوائل والعصائر بقدر المستطاع وأكل الحلويات والمأكولات السكرية.
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