تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف POCO F2 PRO بتصميم كامل الشاشة وسعر 542 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة POCO التجارية اليوم عن هاتف POCO F2 PRO، الذي ينطلق بتصميم بكامل الشاشة، مع كاميرة أمامية منبثقة، ومعالج Snapdragon 865، كما يبدأ سعر الهاتف من 542 دولار.

ينطلق اليوم رسمياً أحد الإصدارات الجديدة لسوق الهواتف الذكية من POCO، حيث يتميز هاتف POCO F2 PRO بتصميم زجاجي معدني يحاكي Redmi K30 Pro في الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية في وحدة دائرية الشكل، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف في إطار الشاشة.

مواصفات هاتف POCO F2 PRO

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شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 60 Hz، كما تدعم الشاشة سرعة 180 Hz في اللمس، وتشغل 92.7 % من إطار الهاتف، كما تدعم نسبة سطوع من 800 nits إلى 1200 nits، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، وتدعم محتوى HDR10 +.

رقاقة معالج Snapdragon 865 مع كرت شاشة Adreno 650، وذاكرة عشوائية 6 في ذاكرة LPDDR4x أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.0، أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر IMX686 رئيسي من سوني بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، وأيضاً مستشعر Macro بدقة 5 ميجا بيكسل بما يعادل 50مم، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق النصوير.

كاميرة أمامية منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل.

تصميم زجاجي معدني.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

منفذ USB C للشحن مع معايير IP53 لمقاومة الماء.

يدعم Wi-Fi، وGPS، و NFC، والبلوتوث 5.1، وaptX HD.

بطارية بقدرة 4700 mAh، وتقنية شحن سريع بقدرة 30W.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Poco Launcher 2.0.

قياسات الهاتف 163.3 في 75.4 في 8.9 مم، مع وزن 218 جرام.

ينطلق هاتف Poco F2 Pro بألوان الأزرق، الأبيض، والبنفسجي إلى جانب اللون الرمادي، ومن المقرر أن يبدأ شحن الهاتف في 19 من مايو بسعر 542 دولار للنموذج الرئيسي وسعر 650 دولار للنموذج الأعلى.

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