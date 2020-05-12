فريق DxOMark ينشر مراجعته الكاملة لكاميرا الهاتف +Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم بنشر مراجعته الكاملة لكاميرا الهاتف +Galaxy S20. على عكس الهاتف Galaxy S20 Ultra الذي يستخدم مستشعر 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، فالهاتف +Galaxy S20 يستخدم مستشعر 12 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية مع العلم بأنه يضم ثلاث كاميرات أخرى، واحدة بدقة 12 ميغابكسل وتضم عدسة واسعة الزاوية، والأخرى بدقة 24 ميغابكسل وتضم عدسة مقربة، في حين تعمل الكاميرا الثالثة والأخيرة على إستشعار معلومات العمق.

حصل الهاتف +Galaxy S20 على نتيجة إجمالية قدرها 118 نقطة بحيث حصل على 127 نقطة في إختبار الصور و100 نقطة في إختبار الفيديوهات. وتعزى قوة هذا الهاتف في الصور الثابتة إلى تعرضه الممتاز، والنطاق الديناميكي الواسع، والألوان الزاهية، والكاميرا الواسعة الزاوية. اُعجب فريق DxOMark بالتعرض الدقيق الرائع حتى في الظروف الأكثر تحديًا وتوازن اللون الأبيض الدقيق.

قدرته على تقريب المشاهد البعيدة ليست مثيرة للإعجاب. هذه الكاميرا المقربة تقدم نتائج جيدة في الإظاءة الساطعة، ولكن التفاصيل تكون أكثر نعومة في اللقطات المتوسطة والطويلة المدى. الصور المضببة الخلفية جيدة، ولكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية للحصول على التقييم الأعلى لدى فريق DxOMark حتى الآن.

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النطاق الديناميكي للفيديوهات يكون رائعًا في الهواء الطلق، على الرغم من أنه ليس الأفضل، ولكن مع تشبع عالي. التفاصيل عالية في فيديوهات 4K، على الرغم من أنه يمكن أن تكون حادة. يتكيف التركيز التلقائي بسرعة ويتتبع الأشياء بشكل جيد. الإستقرار ليس هو الأفضل، ولكنه يؤدي وظيفته عند تغيير زاوية المشاهدة.

عمومًا، إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول كاميرات الهاتف +Galaxy S20، فنحن نقترح عليك أن تتوجه إلى الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.