Poco تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Poco F2 Pro مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد النجاح الكبير الذي حصده الهاتف Pocophone F1 بعدما تم تلقيبه بقاهر الكبار بفضل المواصفات التقنية المميزة التي جاء بها والسعر المعقول الذي طُرح به في السوق، فقد كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi بإزالة النقاب عن خليفة هذا الهاتف، وهو الأمر الذي حدث بالفعل اليوم.

في الواقع، لقد قامت شركة Poco اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Poco F2 Pro ليكون بذلك القاهر الجديد للكبار علمًا أنه يأتي هو الأخر بمواصفات تقنية راقية ويُكلف 500 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ونحو 600 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.

كما أوضحت التقارير والشائعات السابقة، فالهاتف Poco F2 Pro الجديد ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا تمامًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 Pro، وهذا ما لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن كلا الهاتفين يأتيان من علامات تجارية منفصلة تنتميان لنفس الشركة الأم، Xiaomi.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Poco F2 Pro الجديد يضم بدوره شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 3.1.

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في الخلف، يمتلك الهاتف Poco F2 Pro كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف يدعم التسجيل بدقة 8K.

وإلى جانب ذلك، فقد إتضح أن الهاتف Poco F2 Pro الجديد يأتي مع بطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ويأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Poco Launcher 2.0 الخاصة بشركة Poco.

عمومًا، الهاتف Poco F2 Pro الجديد سيكون متوفرًا في البداية في كل من AliExpress و Gearbest. ويمكنك طلبه بشكل مسبق اليوم علمًا أن عملية شحن الطلبات ستبدأ يوم 19 مايو.