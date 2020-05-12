«عاصفة قتل الذباب والناموس والفيروسات» .. خبراء الأرصاد يحذرون من «الموجة الحارة» ويكشفون عن منافعها

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن أسباب العواصف الترابية والحرارة الشديدة تعود إلى منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، الذي يتكون في هذا التوقيت من العام في الصحراء الغربية يجلب رياح ناشطة تتسبب في إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على العديد من مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكد د. محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حاليًا لموجة شديدة الحرارة قد تنتهي مع نهاية الأسبوع.

تستمر هذه الموجه على أغلب أنحاء البلاد ويكون الارتفاع أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 درجات، ناصحًا المواطنين بارتداء غطاء الرأس حتى لا يتعرضوا لضربات الشمس، مشيرًا إلى ضرورة الإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من بعد الإفطار وقبل السحور.

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عاصفة قتل الذباب والناموس والفيروسات

رغم أن سوء الأحوال الجوية أصاب البعض بالضيق، إلا أن العواصف الترابية التي تتعرض لها البلاد لها جانب آخر مُشرق، فالعاصفة الرملية وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية بعد مرورها على أي منطقة تبدأ في الزوال التدريجي وتقتل آلاف وملايين من الذباب الصحراوي والبعوض والحشرات الدقيقة كالهاموش والناموس والذباب الطائر، وذلك وفقاً لما نشرته أخبار اليوم .

وأضاف الخبراء أن العواصف الترابية تقتل أيضًا الفيروسات والفطريات، وتتزامن هذه الرياح مع منتصف أيام الشهر الكريم التي قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخرة عتقًا من النار.