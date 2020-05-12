ظاهرة غريبة الحدوث.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وممطر

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الـ 72 ساعة المقبلة يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، فضلا عن سقوط أمطار على جنوب البلاد الخميس.

من جانبه، قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة، مستمرة لنهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

وأكد شاهين، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ 5 درجات، لافتا إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

وكشف مدير إدارة التنبؤات، أن نشاط الرياح محدود ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر، مع وجود شبورة مائية على الطرق، وفرص أمطار نهاية الأسبوع خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، موضحا أن درجات الحرارة في جنوب البلاد تتجاوز الـ40 درجة.

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وقال خبراء الأرصاد إنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال هذه الفترة، تبدأ يوم الخميس القادم على محافظات وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق قليلة من سيناء، وسوف تمتد حتى الاثنين القادم على فترات متقطعة وكميات مختلفة ما بين الغزيرة والرعدية على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة ومحافظات القناة.

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين، عن ظاهرة غريبة متوقع حدوثها خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد من اليوم الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل.

ظاهرة غريبة الحدوث

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن هذا الظاهرة غريبة الحدوث في مثل هذا التوقيت من العام، ومن الممكن أن تصل الأمطار لحد السيول على بعض المناطق.