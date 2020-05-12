شركة Biocad بدأت في اختبار دواء “levilimab” لعلاج فيروس كورونا المستجد

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وقال مصدر في شركة Biocad للتكنولوجيا الحيوية، إن أحد عشر مركزا للتجارب السريرية، بدأت في اختبار الدواء الروسي levilimab، الخاص بعلاج مرض COVID-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر، أن الأطباء لاحظوا وجود اتجاه إيجابي في علاج الحالات المرضية المتوسطة.

ووفقا للتوجيهات المؤقتة لوزارة الصحة الروسية، الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج COVID-19، هناك عدة عوامل تؤثر على معدل الوفيات بسبب المرض، ومن بينها ارتفاع مستوى الإنترلوكين -6.

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ودواء Levilimab، هو مثبط وطني جديد الـ إنترلوكين 6. تم تطويره في الأصل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

ونوه المصدر بأن شركة Biocad، ستحصل على شهادة تسجيل الدواء، وفق نظام خاص لأن آلية عمل المادة الفعالة للدواء، ترتبط مع هيجان السيتوكين – رد فعل جهاز المناعة الذي يهدد الحياة، وهو ما يظهر لدى المرضى الذين يعانون من COVID-19.

وتجري التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، للتحقق من فعالية الدواء في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد.