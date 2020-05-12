تكنولوجيا: عملية تفكيك لوحة مفاتيح Magic تكشف عن تصميم مميز للوحة التتبع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى موقع iFixit عملية تفكيك مؤخراً للوحة مفاتيح Magic المخصصة لجهاز iPad Pro، والتي أوضحت تصميم لوحة التتبع المميز، مع بعض التفاصيل والتكوينات الداخلية الأخرى.

كان موقع iFixit قد شارك مجموعة من الصور بالأشعة السينية التي تكشف عن الأجزاء الداخلية للوحة مفاتيح Magic في بداية شهر مايو، إلا أن الموقع لن يبدأ عملية تفكيك لوحة المفاتيح حتى الآن، وذلك نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا.

واليوم كشف الموقع عن عملية التفكيك للوحة مفاتيح Magic، كما تم تفكيك لوحة التتبع في لوحة المفاتيح عن طريق بعض الأدوات مع تطبيق الحرارة لتفكيك المادة اللاصقة للوحة التتبع.

Advertisements

ولقد كشفت عملية التفكيك عن تصميم لوحة التتبع التي تضم زر واحد مع نظام رفع مميز، لذا على غير المتوقع من موقع iFixit في السابق فإن لوحة التتبع لا تحتوي على الكثير من الأزرار.

ويشير موقع iFixit أنه عند الضغط على لوحة التتبع بالقرب من المركز أو أعلى وأسفل مركز لوحة التتبع فإن المستخدم يضغط مباشرة على الزر، أيضاً يبدأ عمل نظام الرافعة المميز عند الضغط على الجزء العلوي والسفلي في زوايا لوحة التتبع، حيث يعمل نظام الرفع على دفع لوحة الإتصال إلى الأعلى لدعم عملية النقر، كما يعمل نظام الرافعة على تغطية لوحة التتبع كاملة.

أيضاً يختلف تصميم لوحة التتبع في لوحة مفاتيح Magic حيث تأتي المفاتيح والدوائر في القسم العلوي كبديل للهيكل، مما يدعم توزيع نقاط الإدخال مشكل متوازن في لوحة التتبع.

المصدر

اعلان





