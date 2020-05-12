تقرير أخر يقترح وصول الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، إقترحت بعض التقارير أن شركة آبل تعتزم إطلاق سماعات جديدة للأذن تُعد جزءًا من تشكيلة AirPods Series في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فقد ظهر الآن تقرير جديد يقول أنه لن يتم تحديث تشكيلة AirPods هذا العام.

هذا التقرير الجديد يقول أن شركة آبل ستقوم بإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods في العام 2021 فقط بسبب جائحة COVID-19. وجدير بالذكر أن هذا يتماشى مع تقرير سابق لمح إلى أن شركة آبل لن تبدأ بإنتاج سماعات الأذن اللاسلكية هذه حتى النصف الأول من العام المقبل، وأشار كذلك إلى أن أن التغييرات ستقتصر إلى حد كبير على العتاد الداخلي وأن شركة آبل لن تلمس تصميم سماعات الأذن على الإطلاق.

لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي ستُجريها شركة آبل، ولكن علينا أن نراقب الوضع. أما بالنسبة للجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، فقد يصل في وقت لاحق حيث من المرجح أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من العام 2021 أو في أوائل العام 2022، مما يعني أن العملاء المحتملين سيضطرون إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا.

تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل تستعد لإطلاق سماعات AirPods X في شهر مارس الماضي، ولكن هذا لم يحدث بطبيعة الحال، ولكن سبق للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن أكد أن هناك سوء فهم بحيث يعتقد أن هذه السماعات لا تنتمي إلى تشكيلة AirPods Series، وإنما تُعتبر جزءًا من تشكيلة Beats، وهذا ما يتماشى مع التقارير الجديدة وغياب الرسمية عن هذه السماعات حتى الآن.