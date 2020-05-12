'واتسآب' يتيح الاتصال لنحو 50 شخصا عبر الفيديو

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن نسخة الويب 2.2019.6 القادمة من "واتس آب" ستوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات Messenger Rooms Shortcuts التي طورتها "فيسبوك" سابقا، لإنشاء غرف اتصالات جماعية عبر الفيديو، تمكن 50 شخصا من الاتصال في وقت واحد.

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وكانت "فيسبوك" قد أعلنت عن خدمات Messenger Rooms Shortcuts في أبريل الفائت، وخصصتها لتطبيق "مسنجر" التابع لها، وأشار مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، إلى أن هذه الخدمات ستصل لاحقا إلى تطبيقات "واتس آب" و"إنستغرام".

ومن غير المعروف بعد متى ستبدأ هذه الميزة بالعمل فعليا في "واتس آب"، لكن التسريبات تشير إلى أن خبراء التقنية لاحظوا قوائم التثبيت الخاصة بها في إحدى النسخ التجريبية للتطبيق.