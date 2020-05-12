شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريتشارد برانسون يبيع 25 مليون سهم من شركته للسياحة الفضائية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة " فيرجن جروب" المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون إنها قد تبيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من شركة فيرجين جالاكتيك هولدنجز للسياحة الفضائية لجمع الأموال وسط انتشار جائحة COVID-19 وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام العائدات لدعم محفظتها من الشركات العالمية للترفيه والعطلات والسفر التي تأثرت بالفيروس التاجي، حيث تراجعت أسهم فيرجن جالاكتيك - التي ارتفعت بنسبة 69٪ هذا العام- بنسبة 3.1٪ إلى 19.54 دولار في تعاملات بعد الظهر.

واستنادًا إلى سعر إغلاق يوم الجمعة الماضية، سيجمع العرض ما يصل إلى 504.5 مليون دولار، وقالت الشركة، التي تهدف إلى تقديم أول رحلة فضائية تجارية في وقت لاحق من هذا العام، في أبريل إنها ستواصل العمل كشركة أساسية في مجال البنية التحتية خلال الوباء.

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يذكر أن "برانسون" قال مؤخرا إن شركته بحاجة إلى مساعدات مالية من الحكومة البريطانية لتستطيع البقاء بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يعمل للدفاع عن نفسه بسبب تقديم شركته لطلب إنقاذ، وقال رئيس الشركة إنه يعمل ليل نهار لإنقاذ الوظائف قائلا إن شركته بحاجة إلى أموال دافعي الضرائب في شكل قرض تجاري.

وأضاف أنه سيضع الجزيرة التي يمتلكها في البحر الكاريبي كضمان في محاولته التقدم للحكومة بطلب إنقاذ لشركته من الإفلاس، وقال برانسون في خطاب مفتوح نشر اليوم الإثنين في صحيفة "إيفننج ستاندارد" إن الفترة الحالية "من أسوأ الفترات" التي واجهها خلال عمله في الأسواق خلال الخمس عقود الماضية.