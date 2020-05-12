شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للتفوق على زووم .. واتس آب سيتيح إجراء مكالمات الفيديو مع 50 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يتيح تطبيق واتس آب قريبًا للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا في وقت واحد، ولن تخضع المكالمات لحدود زمنية - على عكس المنافس الشعبي Zoom، فحتى وقت قريب، كان من الممكن فقط إجراء مكالمات فيديو واتس آب جماعية مع أربعة أشخاص، لكن تحديثًا حديثًا وسع هذا الحد إلى ثمانية أشخاص في وقت واحد.

وبحسب موقع the sun البريطانى، فيقوم فيس بوك الآن الذي يمتلك واتس آب، باختبار طريقة لزيادة مزاياه، حيث اكتشف القائمين على موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب، والأهم من ذلك، أن مكالمة الفيديو تعمل بالفعل من خلال غرف ماسنجر الجديدة على فيس بوك.

وقال فيس بوك إنه يأمل في أن تعمل غرف ماسنجر عبر تطبيق ماسنجر وواتس آب وانستجرام في المستقبل، وقد تم إطلاق غرف ماسنجر الشهر الماضي، وهي محاولة واضحة لمنافسة Zoom وMicrosoft Skype وApple FaceTime وGoogle Meet - وكلها شهدت زيادة شعبية في الآونة الأخيرة.

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وقد ظهرت صور مسربة من اختبار تجريه واتساب على نسخة الويب الخاصة بها وكذلك تطبيق الأندرويد، حيث هناك أيقونة يمكن من خلالها إجراء المكالمة عبر خدمة Rooms. حيث ظهرت في نسخة الويب من واتساب أيقونة جديدة بالضغط عليها تظهر رسالة منبثقة تخبر المستخدم بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى Rooms ليتم إنشاء غرفة دردشة جديدة تختلف عن واتساب ليس فقط بعدد المشاركين، بل أنها ليست مشفرة أيضاً بنفس الحماية.

حيث يمكن إنشاء الغرف مباشرة داخل ماسنجر أو فيس بوك أيضًا، وهي مجانية تمامًا للاستضافة، ويمكن لما يصل إلى 50 شخصًا أن يكونوا في غرفة المراسلة مرة واحدة، وعلى عكس بعض خدمات مكالمات الفيديو، ليس هناك حد زمني لغرفة المراسلة، ويمكنك بدء ومشاركة الغرف على فيس بوك من خلال آخر الأخبار، وكذلك المجموعات والأحداث.

لكن ليس من الواضح متى ستتم إضافة دعم غرف ماسنجر إلى نسخة الإصدار العامة من واتس آب، ومع ذلك، من المحتمل أن يقوم فيس بوك بإخراج الميزة عاجلاً وليس آجلاً - بسبب الطلب الهائل على مكالمات الفيديو في الوقت الحالي.