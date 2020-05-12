شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستثمر 330 مليون دولار فى مصنع شاشات mini LEDو micro LED تايوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تخطط لاستثمار ما يقرب من 334 مليون دولار في مصنع بتايوان، مملوك لـ Hsinchu Science Park، لإنتاج كلا من شاشات LED وmicro LED للأجهزة المستقبلية، حيث سيتم بناء المصنع بالاشتراك مع الشركة المصنعة لشاشات LED في تايوان Epistar وصانع اللوحات المسطحة AU Optronics.

وبحسب تقرير Economic Daily News، فقد أرسلت أبل فريق تطوير إلى تايوان للعمل على المشروع فيما يهدف المصنع الجديد إلى توسيع عمليات الشركة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، يدعي المحلل الشهير Ming-Chi Kuo الآن أن خطة صانع أيفون لتبني تقنية شاشات mini-LED لمنتجات الأجهزة المستقبلية قد تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب أزمة الصحة العالمية.

وفي مذكرة بحثية مع TF International Securities، قال "كو" إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج شرائح صغيرة ولوحة وتجميع طرفي في الإنتاج الضخم في الربع الثالث من عام 2020 والربع الرابع ونهاية الربع الرابع والأول ربع عام 2021، على التوالي.

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على جانب أخر كشف تقرير حديث أن هاتف iPhone 12 Pro ، وهو أعلى هاتف ضمن سلسلة هواتف أبل لعام 2020، سيقدم معدل تحديث عاليًا للشاشة ProMotion 120Hz ، وكاميرا خلفية متطورة مع زووم 3x وتحسين معرف الوجه.

ووفقا للتقرير، سيكون هناك خياران للشاشة لطراز iPhone 12 Pro وهما 6.1بوصة و 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما معدل تحديث 120 هرتز الموجود بجهاز Pad Pro.