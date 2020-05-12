تكنولوجيا: ابل تستعد للإنتقال بنسبة 20% من عملية إنتاج هواتف الأيفون من الصين إلى الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جاء من وكالة The Economic Times الإخبارية مؤخراً، أشير إلى خطط ابل للتحول بنسبة 20% من عملية إنتاج هواتف الأيفون من السوق الصيني إلى الهند.

أكد تقرير The Economic Times على أن ابل قد عقدت إجتماع مؤخراً مع بعض المسؤوليين في الحكومة الهندية، لدراسة إمكانية نقل جزء من إنتاج شركة ابل من الصين إلى الهند، وهو ما يعزز إيرادات التصنيع بقيمة 40 مليار دولار.

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كما أشار التقرير إلى أن ابل ترغب في الحصول على قاعدة تصنيع جديدة إلى جانب الصين لمنتجاتها أو هواتف الأيفون بشكل خاص، رغم أن عملاق التكنولوجيا لا تحظى بإنتشار كبير في السوق الهندي، إلا أن الهند قد تشكل قاعدة جيدة لتصدير إنتاج ابل من هواتف الأيفون، لذا تستعد الشركة للإنتقال بنسبة 20% من إنتاجها إلى الهند.

يذكر أن صادارات الهواتف الذكية في السوق الهندي الآن تقدر بقيمة 3 مليار دولار، إلا أن تحول ابل بجزء من إنتاجها إلى الهند من شأنه أن يساهم في إرتفاع صادرات الهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2025.

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