إشاعة جديدة تكشف لنا عن الإسم المحتمل لسماعات الرأس الراقية القادمة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة، سمعنا شائعات مفادها أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعات راقية للرأس تحمل علامتها التجارية بدلا من العلامة التجارية Beats، والآن وفقا لإشاعة جديدة من

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.



AirPods Studio

Codename: B515

$349 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020

فهي تشير إلى أن هذه السماعات ستحمل إسم AirPods Studio، ومن الممكن أن تُكلف ما يصل إلى 349 دولار أمريكي.

لطالما صنعت شركة آبل سماعات الأذن الخاصة بها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بسماعات الرأس، فقد إختارت الشركة بدلاً من ذلك إطلاق هذه السماعات تحت العلامة التجارية Beats التي إستحوذت عليها قبل عدة سنوات. إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تكون هذه أول سماعات للرأس تحمل العلامة التجارية لشركة آبل نفسها.

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الشيء المثير للإهتمام حول هذه السماعات هو أنه كانت هناك إشاعة في وقت سابق لمحت إلى أنها ستكون قابلة للتخصيص حيث يمكن أن تقدم أجزاء قابلة للتبديل كإحدى ميزاتها. ومع ذلك، على عكس سماعات الرأس القابلة للتخصيص مثل TMA-2 HD من شركة AIAIAI، فهذه الأجزاء القابلة للتبديل مخصصة فقط للجماليات والوظائف، حيث يمكن للمستخدمين تبديل وسادات الأذن وحزام الرأس لتكون ملائمة أكثر للتمارين الرياضية على سبيل المثال لا الحصر.

على أي حال، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل قريبًا. ليست لدينا حتى الآن أي معلومات حول متى سيتم الإعلان عن هذه السماعات، ولكننا سمعنا بأن هناك إحتمال أن يتم الكشف عنها في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC20، والذي تقرر الآن عقده عبر الإنترنت فقط في اليوم 22 يونيو.