Lenovo تُطلق Lenovo Duet Chromebook، ويُكلف إبتداءً من 279$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بالإعلان عن حاسوب محمول هجين جديد عبارة عن حاسوب من فئة 2 في 1، وهو يضم شاشة بحجم 10 إنش ويعمل بنظام ChromeOS من جوجل. هذا الحاسوب المحمول الهجين الجديد من شركة Lenovo يُدعى Lenovo Duet Chromebook، وهو يضم 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن معالج من شركة MediaTek. تم تسعير هذا الحاسوب بنحو 279 دولار أمريكي، ولكن هناك نسخة أخرى منه تضم 128GB من الذاكرة الداخلية تُكلف 299 دولار أمريكي.

هذا سعر جذاب، وخاصة عندما تأخذ بعين الإعتبار أسعار حواسيب Chromebook الأخرى المرتقبة هذا العام والتي تكلف أكثر من 700 دولار أمريكي، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن Lenovo Duet Chromebook الجديد يضم شاشة أصغر بحجم 10 إنش، ومعالج ضعيف نسبيًا، ولكن من المحتمل أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عمر البطارية.

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كما تلاحظون، الحاسوب Lenovo Duet Chromebook الجديد سهل الإستخدام كما أنه يوفر متعة إستخدام أكبر للمستخدمين، فهو يتيح للمستخدمين سهولة الإنتقال من وضع الحاسوب المحمول إلى وضع الجهاز اللوحي، والعكس بالعكس. الفضل في ذلك، يعود إلى لوحة المفاتيح القابلة للفصل، والمسند في الخلف.

لوحة المفاتيح ولوحة التتبع ( Trackpad ) ضيقة، ولكنها لا تزال قابلة للإستخدام، ويسهل الإعتياد عليها. ومع ذلك، الشاشة الصغيرة قد تُقيد تجربة الإستخدام الخاصة بك إذا كنت تميل إلى إستخدام الشاشات الكبيرة في كثير من الأحيان من أجل تعدد المهام، ولكن إذا كنت تتصفح فقط وتشاهد فيديوهات اليوتيوب، فهذه الشاشة لا تزال مميزة وتعرض صور جميلة وأنيقة. وبوزن يقل عن 1 كيلوجرام، فهو يُعتبر منتج خفيف جدًا، ويسهل حمله في حقيبة الظهر أو الحقيبة.

في الأساس، لا تتوقع إستخدام Lenovo Duet Chromebook كحاسوب أساسي، ولكنه يُعتبر خيارًا مميزًا إذا كنت تبحث عن جهاز لتصفح الويب ومشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو جهازًا تعليميًا للأطفال.