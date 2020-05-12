AirPods Studio قد تكون أذكى سماعات رأس على الإطلاق

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تعمل على تصميم سماعات الرأس المسماة (AirPods Studio)، ويوضح تسريب جديد أنها ستكون أذكى سماعات رأس على الإطلاق.

وتشمل السماعات التي توضع فوق الأذن – التي يشاع أيضًا أنها ستحمل اسم (AirPods X) – عددًا من أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف كيفية ارتدائها وإعادة توجيه قنوات الصوت اليسرى واليمنى لتتناسب مع بعضها البعض، وذلك وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى موقع (9to5Mac).

ويعني هذا أنه من المحتمل ألا يكون هناك جانب صحيح أو خطأ لاستخدام (AirPods Studio)، في حين أن سماعات الرأس الحالية لديها قنوات ثابتة يمنى ويسرى.

وبالإضافة إلى تحديد القنوات الصوتية بشكل صحيح، فمن المفترض أن تكون سماعات الرأس قادرة على اكتشاف ما إذا كانت سماعات الرأس على رأسك أو رقبتك، والحفاظ على تشغيل سماعة الرأس عندما لا ترتديها على رأسك مع إيقاف الموسيقى بشكل مؤقت، تمامًا مثل إخراج سماعة (AirPods) من الأذن.

وتعد هذه الميزة شائعة في سماعات الأذن الداخلية، مثل (AirPods) و (AirPods Pro)، لكن نادرًا ما يتم رؤيتها على سماعات الرأس العادية.

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وأكدت المصادر أن (AirPods Studio) ستتضمن ميزة إلغاء الضوضاء، وستكون قادرة على استخدام وضع الشفافية، مثل سماعة (Sony WH-1000XM3)، بحيث يتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين الوضعين لتقليل الضوضاء الخارجية أو لسماع الصوت المحيط.

وتختلف السماعة عن المنافسين من خلال تقديم ميزة الضبط المخصص لمعادل الصوت على أجهزة (iOS) و (macOS) باستخدام تطبيق مستقل جديد، مع التعديلات المتاحة للترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية.

وفي حين لم تتمكن المصادر من تأكيد التقارير السابقة عن وجود نموذجين منفصلين، فإن موقع (9to5Mac) أشار إلى تقرير سابق صادر عن وكالة بلومبرغ يؤكد وجود نموذجين منفصلين، أحدهما يستخدم الأقمشة الجلدية ذات الجودة العالية، والآخر يستخدم مكونات أقل جودة لحالات استخدام اللياقة البدنية، لكن من المرجح أن يكون أقل تكلفة.

وما تزال تفاصيل التسعير وتاريخ الإصدار المحتمل لسماعة (AirPods Studio) غير معروفة في هذه المرحلة، لكن المصادر أخبرت وكالة بلومبرغ أن سعر النموذج الذي يستخدم المواد ذات الجودة العالية من المرجح أن يبلغ نحو 349 دولارًا، وذلك للتنافس مع (Bose NC700)، ويمكن الكشف عن هذا النموذج في وقت مبكر من شهر يونيو خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC 2020).