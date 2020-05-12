شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن الحرب على تغريدات كورونا المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويترعن عزمه وضع تحذيرات على التغريدات التي تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا، تتناقض مع ما يقدمه الخبراء مع مجال الصحة العامة، وكشف تويتر، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضا أي فيديوهات، أو صور ملحقة بها.

وأوضح الموقع لاحقا، عبر أحد كبار مسؤوليه، أن هذه السياسة الجديدة لن تستثني أحدا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها حتى على التغريدات الخاصة برؤساء وزعماء العالم، حسب سكاى نيوز.

وستعتمد سياسة تويتر الجديدة على تصنيف المعلومات وفق 3 مستويات، تبعا لدرجة خطورتها المحتملة، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".

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ولم يكشف تويتر عن المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تحليل وفرز التغريدات المشتبه بها، مشيرا فقط إلى اعتماده على أنظمة خاصة تراقب المحتوى الخاص بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع من وصفهم بـ"الشركاء الموثوقين" لتحديد مستوى خطورة هذه التغريدات.

وقد أعلن موقع تويتر أيضا فى وقت سابق من أبريل عن إتاحة الفرصة للباحثين والمطورين لدراسة المحادثات والتغريدات المتعلقة بفيروس كورونا التاجى عبر منصته، إذ قدمت الشركة مجموعة جديدة من الأدوات التى تجعل "عشرات الملايين" من التغريدات العامة اليومية حول الفيروس التاجى متاحة لمطورى الموقع.

وكتبت الشركة فى تحديث: "نحن نعلم أن المطورين والباحثين ممتلئون بالأفكار الملهمة التى قد تساعد العالم على التعلم من وباءنا الجماعى واستجابة لوباء COVID-19".