تكنولوجيا: تقرير يؤكد تأجيل موعد الإعلان عن هاتف Google Pixel 4a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى خطط جوجل للإعلان الرسمي عن هاتفها المتوسط Google Pixel 4a في حدث يعقد في 22 من مايو، إلا أن تقرير جديد نشر اليوم أكد على أن عملاق البحث أجلت إطلاق الهاتف حتى شهر يونيو.

قدمت جوجل الكثير من التفاصيل عن هاتفها المتوسط Google Pixel 4a من خلال إعلانات تشويقية نشرت خلال الفترة الماضية، كما كشفت التسريبات أيضاً عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

جاءت التقرير الجديد اليوم حول هاتف Pixel 4a عبر مدونة Caschys الألمانية، حيث كشف التقرير عن وثائق شركة فودافون ألمانيا التي توضح تاريخ تسليم هاتف Pixel 4a في 5 من يونيو، وهو التاريخ المتوقع أيضاً لإطلاق الهاتف في السوق الأوروبي، بينما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيتوفر في سوق الولايات المتحدة قبل 5 من يونيو.

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من جانب أخر لم تحدد جوجل موعد رسمي للإعلان عن هاتف Pixel 4a في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عملاق البحث ستكشف عن الهاتف خلال حدث الإعلان عن الإصدار التجريبي من Android 11 الذي يبث على شبكة الإنترنت في 3 من يونيو.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن إستعرضت مواصفات هاتف Pixel 4a الذي يأتي بمعالج Snapdragon 730 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 5.81 إنش، والتي تدعم جودة عرض FullHD بلس.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Pixel 4a باثنان من الإختيارات في سعة التخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 12.2 ميجا بيكسل، وأيضاً كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل مع FOV بزاوية 84 درجة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3080 mAh مع شاحن، ومنفذ USB C، أيضاً يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

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