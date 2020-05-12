تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط AMD وإنتل وNvidia للتراجع عن الإشتراك في Computex 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات نشرت مؤخراً على خطط كلاً من AMD وإنتل وNvidia للتراجع عن الإشتراك في فعاليات Computex 2020 المقرر عقدها في شهر سبتمبر.

تعقد فعاليات Computex 2020 سنوياً في بداية شهر يونيو، إلا أن إنتشار فيرس كورونا أدى تأجيل الحدث هذا العام حتى 28 من شهر سبتمبر.

تشير أحدث التوقعات إلى أن كلاً من AMD وإنتل وNvidia تخطط للتراجع عن حضور الحدث حتى مع تأجيل الفعاليات إلى شهر سبتمبر، لذا قد يتأثر الحدث هذا العام بغيات عمالقة التكنولوجيا.

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ويعد معرض Computex 2020 أحد أهم المعارض السنوية التي تجمع الكثير من الشركات للإعلان عن المنتجات الجديدة وتحديد موعد إطلاقها للأسواق، إلا أن تداعيات إنتشار فيروس كورونا قد تؤثر على قرارات الكثير من الشركات لمعرض Computex 2020، حتى مع تخفيف إجراءات بعض الحظر في بعض الدول، حيث تشكل الأحداث الكبرى التي تجمع الكثير من الزائرين خطر حتى الآن.

من جانب أخر أشار تقرير DigiTimes إلى أن شركة AMD لم تصل إلى قرار نهائي حتى الآن، حيث كشفت الشركة بالفعل عن معالجات Ryzen 4000 التي ترتكز على معمارية Zen 3، وهي أحد الإعلانات الرئيسية التي كشف عنها قبل إنطلاق المعرض.

ولا يختلف الحال مع كلاً من شركتي Nvidia وإنتل، حيث لم تصل هذه الشركات إلى قرار نهائي حول الإنضمام إلى الحدث، إلى جانب بعض الشركات الأخرى أيضاً مثل Gigabyte و MSI، لذا نترقب إعلانات رسمية من عمالقة التكنولوجيا للتأكيد على خططهم القادمة لفعاليات Computex 2020.

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