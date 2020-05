تقرير جديد يُسلط المزيد من الضوء على شاشات الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كشف لنا عن معلومات مهمة حول شاشات الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي القادم من سامسونج في وقت سابق، فقد قرر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، السيد Ross Young تسريب معلومات حول شاشات هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة.

في البداية، كشف لنا هذا التسريب الجديد أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش. وبغض النظر عن الحجم والدقة، فهذا التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن شاشة الهاتف +Galaxy Note 20 ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD تدعم هي الأخرى معدل التحديث البالغ 120Hz. ويُشاع بأن شاشات OLED المستخدمة في هذين الهاتفين سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS. وتم رصد هذه التقنية لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

قبل الختام، نود أن

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+