ثاني أيام الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، 19 رمضان 2020، حار على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 35 – 19

الإسكندرية 27– 17

قنا 38- 20

Advertisements

الأقصر 39 – 21

أسوان 39 – 22

وكانت البلاد قد استقبلت أول موجة شديدة الحرارة، بداية من الإثنين، تكون ذروتها الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأكد الخبراء، أن الموجة ذروتها من يوم الأربعاء المقبل حتى الجمعة لتسجل العظمى بالقاهرة 41 درجة أما أسوان 44 درجة.

من جانبه قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن يسود البلاد خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

نصائح من الأرصاد

من جانبها، قدمت الأرصاد، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الصيفية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.