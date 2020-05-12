شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكذب الولايات المتحدة بشأن محاولاتها اختراق أبحاث تطوير علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بكين، تشاو ليجيان، المزاعم الأميركية قائلا إن الصين تعارض بشدة جميع الهجمات الإلكترونية، وقال تشاو: "نحن نقود العالم فى البحوث بشأن علاج ولقاح لكوفيد-19، ومن غير الأخلاقى استهداف الصين بالشائعات والافتراءات فى غياب أى دليل".

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأميركى، وخبراء الأمن الإلكترونى، أن مخترقين صينيين يحاولون سرقة أبحاث حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفادت صحيفتان أميركيتان .

وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى يخططان لإصدار تحذير بشأن القرصنة الصينية فيما تتسابق الحكومات والشركات الخاصة لتطوير لقاح لمواجهة كوفيد-19، الذى أودى بحياة أكثر من 280 ألف شخص فى ارجاء العالم.

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