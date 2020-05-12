مايكروسوفت تبدأ اختبار تطبيق للأمان الأسري على أندرويد و iOS

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيقًا جديدًا مُخصصًا باسم (السلامة الأسرية) Family Safety، وهو مُصمم لإدارة وقت الشاشة للأطفال، واستخدام التطبيقات.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة اليوم الاثنين: إن التطبيق الجديد أصبح متاحًا بصورة تجريبية في الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد و iOS.

وعلى الراغبين في تجربة التطبيق – الذي أُعلن عنه أول مرة في شهر آذار/ مارس الماضي – تعبئة استبيان لتحديد عدد أفراد العائلة. وكان قد أُعلن عن التطبيق بوصفه امتدادًا للميزات الموجّهة للأسرة في نظام ويندوز، ومنصة الألعاب إكس بوكس.

ولتوفير الأمان الرقمي، يتيح التطبيق للوالدين الحصول على تقارير عن وقت الشاشة، واستخدام التطبيقات، وتعيين حدود للوقت المسموح به، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع. ويمتاز تطبيق Family Safety أيضًا بأنه يُزامن المعلومات مع أجهزة ويندوز، وإكس بوكس، مما يعني أنه لو حُدِّد وقت الشاشة بساعة فقط، فإن هذه الساعة سوف تُحسب على جميع الأجهزة.

ولم تتطرق مايكروسوفت إلى موعد إتاحة التطبيق على متجري آب ستور، وجوجل بلاي، ولكنها أكدت أن الأمر متوقف على ضمان التجربة الأولية مع المشاركين في اختباره.