فيسبوك وإنستاجرام تطلقان مزايا للوصول إلى الشركات الصغيرة ودعمها

أعلنت شركة فيسبوك عن ميزات جديدة ستسمح للمستخدمين بإظهار دعمهم للشركات الصغيرة، والحصول على آخر التحديثات، وذلك في مسعى منها لمساعدة تلك الشركات على التعامل مع تداعيات جائحة (كوفيد-19) COVID-19.

وأطلقت الشبكة الاجتماعية قسمًا جديدًا يُسمَّى (الأنشطة التجارية القريبة) Businesses Nearby، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة أحدث المشاركات من الأنشطة التجارية التي تقع داخل نطاق جغرافي معين يتراوح بين ميل إلى 500 ميل. كما يسمح بعرض ساعات العمل الحالية، أو خيارات الاستلام والتوصيل، أو إجراء الحجوز، أو إرسال رسالة.

وفي تدوينة، وصفت فيسبوك القسم الجديد بأنه وسيلة للسماح للمستخدمين “بالعثور بسرعة أكبر على المنتجات والخدمات الأساسية”، مع مساعدة الشركات أيضًا في الحصول على “المزيد من حركة المرور الافتراضية مع انتقالهم إلى الإنترنت للاستمرار في العمل”.

Advertisements

وإن رغب المستخدم في إظهار دعمه لنشاط تجاري صغير، فيمكنه استخدام ملصقات (ادعم النشاط التجاري الصغير) Support Small Business في إنستاجرام، أو وسم #SupportSmallBusiness في فيسبوك.

وتحاول الشركة أيضًا أن تُسهِّل على الشركات التواصل مع العملاء من خلال إضافة بريد وارد مخصص للأنشطة التجارية Business Inbox في تطبيق التراسل (مسنجر) – مما يسمح لها باستخدام مسنجر للإجابة عن الأسئلة المرسلة إلى صفحة فيسبوك الخاصة بها – ومن خلال السماح للشركات بوضع علامة على جميع منشورات (كوفيد-19) الخاصة بها من قسم الإنشاء في الصفحة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت فيسبوك: إنها ستنشر المعلومات والأدوات والنصائح المتعلقة بـ (كوفيد-19) للأنشطة التجارية الصغيرة في كل من تطبيقي فيسبوك وإنستاجرام. ويمكن للشركات الوصول إلى هذه المعلومات من خلال اختصارات تطبيق فيسبوك أو ملفها الشخصي على إنستاجرام.

يُشار إلى أن هذه التغييرات تأتي على رأس برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار للأنشطة التجارية الصغيرة كانت قد أعلنت عنه فيسبوك في شهر آذار/ مارس الماضي، بالإضافة إلى ميزات جديدة أخرى، مثل: القدرة على مشاركة تغييرات الخدمة المؤقتة.