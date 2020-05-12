مايكروسوفت تعتزم دعم ميزة التنبؤات النصية في Outlook

كشف مستند دعم من مايكروسوفت أن الشركة تعمل على ميزة جديدة للتنبؤ بالنص في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها (آوتلوك) Outlook شبيهة بتلك التي توفرها شركة جوجل في خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail.
وستسمح ميزة التنبؤات النصية لمستخدمي خدمة (آوتلوك) بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني باستخدام التقنية التي تقدم اقتراحات أثناء الكتابة، إذ تقترح تتمات الجمل، مما يُسهم في تسريع الكتابة.
ويكشف مستند الدعم عن أن مستخدمي (آوتلوك) سيتمكنون من قبول الاقتراحات باستخدام علامة زر التبويب Tab، أو زر السهم الأيمن على لوحة المفاتيح، كما يمكنهم الاستمرار في الكتابة لتجاهلها.
وتخطط مايكروسوفت حاليًا لطرح الميزة الجديدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقد وُضعت علامة (قيد التطوير) على خريطة طريق ميزات حزمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 الخاصة بالشركة. وتعمل مايكروسوفت أيضًا على ميزة (الإرسال لاحقًا) لخدمة (آوتلوك) على الويب، التي ستسمح للمستخدمين بتحديد موعد إرسال رسالة بريد إلكتروني.
وقالت مايكروسوفت: إن ميزة الإرسال لاحقًا ستتوفر بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
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