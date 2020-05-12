شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم iPhone 12 Pro بتحسينات جديدة بالشاشة و Face ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن هاتف iPhone 12 Pro ، وهو أعلى هاتف ضمن سلسلة هواتف أبل لعام 2020، سيقدم معدل تحديث عاليًا للشاشة ProMotion 120Hz ، وكاميرا خلفية متطورة مع زووم 3x وتحسين معرف الوجه.

ووفقا للتقرير، سيكون هناك خياران للشاشة لطراز iPhone 12 Pro وهما 6.1بوصة و 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما معدل تحديث 120 هرتز الموجود بجهاز Pad Pro.

ويدعى التقرير أن الشاشة ستكون قادرة على التحول ديناميكيًا من أجل توفير البطارية حسب المتطلبات، ولدعم استهلاك الطاقة من المتوقع أيضًا أن يحتوى iPhone 12 Pro على بطارية كبيرة جدًا تبلغ 4400 مللى أمبير فى الساعة.

ويزعم التقرير أيضًا أن أبل ستعمل على تحسين Face ID ليأتى بزاوية رؤية أوسع، ومن المتوقع أيضا تحسين التصوير فى الإضاءة المنخفضة، وكذلك تثبيت الصورة.

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فى الشهر الماضى، أشار تقرير صادر عن بلومبرج إلى أن شركة أبل تستعد لإعادة تصميم طرازاتها الرئيسية من iPhone "كجزء من تحديث الخريف الكبير.، لذا قد تأتى أجهزة الايفون لهذا العام بحجم أصغر.

وقال التقرير: "تبحث آبل فى إزالة الشق فى الجزء العلوى من الشاشة لكاميرا السيلفى ومستشعرات Face ID فى التصاميم المستقبلية، ومن المرجح أن تقلل من ذلك الحجم مع طرازات هذا العام".

ويستشهد التقرير بأشخاص على دراية بخطط أبل ويدعى أن هذه الجوانب المعاد تصميمها سيتم استعارتها من iPad Pro الذى تم إطلاقه مؤخرًا، ويقال أن خلفاء طرازات iPhone 11 Pro سيأتون بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الزوايا المنحنية المستديرة، كما يقال أيضًا دعمهم بشاشات مسطحة بدلاً من الحواف المائلة لأحدث طرازات الأيفون.