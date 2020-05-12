شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أيفون.. هكذا يمكنك حذف أى لعبة من هاتفك والحصول عليها من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان يفضل مستخدمي هواتف أيفون حذف لعبة وبدأها من جديد، وهو الأمر الذى يدفع البعض إلى حذفها وإعادة تنزيلها من متجر التطبيقات، إلا أنه في حالة وجود iCloud مفعل، فإن ذلك لن يحدث كما تريد، إذ إن iCloud يقوم بتذكر بياناتك المحفوظة للعبة حتى بعد حذف التطبيق، مما يعيدها لما كانت عليه قبل ذلك، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك.

- يمكن حذف بيانات اللعبة لبدئها من جديد من خلال حذف بيانات اللعبة من iCloud نفسه، ولفعل ذلك.

- قم في البداية بحذف التطبيق من هاتفك.

- بمجرد حذف التطبيق، افتح الإعدادات.

-اضغط علىApple ID الخاص بك في الأعلى.

-في الجزء العلوي من قائمة التطبيقات، اضغط على iCloud.

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-ضمن التخزين Storage، اضغط على إدارة التخزين Manage Storage.

- ابحث عن اسم التطبيق ضمن قائمة التطبيقات في iCloud واضغط عليه.

-أسفل اسم التطبيق، اضغط على حذف البيانات Delete Data.

-اضغط على OK للتأكيد.

-أعد تنزيل التطبيق من App Store، حيث سيلاحظ المستخدم أنه يجب أن تكون اللعبة جديدة تماما