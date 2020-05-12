شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكشفون: المياه المالحة على سطح المريخ أكثر شيوعا مما كنا نعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن برك المياه المالحة على سطح المريخ يمكن أن تغطى مساحة أكبر من الكوكب مما كان يعتقد سابقًا - ولكنها باردة جدًا لدعم الحياة، إذ ابتكر علماء جمعية أبحاث الفضاء فى الجامعات نموذجًا جديدًا للكمبيوتر يبحث فى درجات الحرارة والمناخ للعثور على المكان الذى يمكن أن يتكون فيه المحلول الملحي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سمح لهم النموذج الجديد بحساب درجة حرارة هذه البرك المالحة السائلة إلى أقل من 55 درجة فهرنهايت - شديدة البرودة لأى حياة معروفة.

وبحثت الورقة، المنشورة فى Nature Astronomy، فى خطر تلوث برك الماء المالح هذه - المصنوعة من الماء والملح - من ميكروبات الأرض إذا تم إرسال مركبة فضائية لدراستها ووجدت أنه لا يوجد خطر.

ويوجد الماء على شكل ثلج وبخار على كوكب المريخ ولكن لا يمكن أن يستمر فى شكل سائل لأن الغلاف الجوى ليس سميكًا بما يكفى للحماية من التبخر.

وجد الباحث إدجار ريفيرا فالنتاين وزملاؤه أنه سيكون من الآمن زيارتهم ولم يكن من الضرورى إدراج البرك كمناطق خاصة بموجب قواعد حماية الكواكب.

فالمياه السائلة المستقرة غير قادرة على الاستمرار على سطح المريخ، لأن الغلاف الجوى للكوكب رقيق للغاية وبارد.

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ومع ذلك، فإن وجود الأملاح يمكن أن يخلق مواد سائلة، مثل المحاليل الملحية، والتى يمكن أن تستمر بثبات لبعض الوقت تحت ظروف المريخ، كما يقول الباحثون.

ووجد مسبار روفر التابع لناسا دليلاً على وجود مواد مالحة فى Gale CRater والتى دفعت العلماء إلى التنبؤ بوجود برك محلول ملحي.

وقال ألفريد ماكوين من جامعة أريزونا فى توكسون لشبكة CNN عندما تم اكتشافها فى عام 2015: " Gale Crater هى واحدة من الأماكن الأقل احتمالًا على كوكب المريخ لظروف لتشكيل المحاليل الملحية، مقارنة بالمواقع على خطوط عرض أعلى أو بمزيد من التظليل، لذا إذا كان هناك محلول ملحى موجود هناك، فهذا يعزز الحالة التى يمكن أن تتشكل وتستمر لفترة أطول فى العديد من المواقع الأخرى. '

وجد إدغار ريفيرا فالنتاين أن ما يصل إلى 40 فى المئة من سطح المريخ، فى جميع خطوط العرض وصولاً إلى خط الاستواء، يمكن أن يستضيف محلول ملحى مستقر.

يمكن أن تستمر هذه المحاليل الملحية لمدة تصل إلى ست ساعات متتالية وأثناء ما يصل إلى 2 فى المئة من السنة المريخية بأكملها.