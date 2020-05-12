شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق بريطانيا لتتبع كورونا لا يعمل على هواتف أيفون وأندرويد القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت NHSX وهى الذراع الرقمى لمنظمة الصحة الوطنية البريطانية أن تطبيق NHS لتتبع الاتصال الذى يتم تجربته على جزيرة وايت لا يعمل على أحدث أجهزة الذكية أو بعض الهواتف المحمولة القديمة، إذ قال يراينت لويس فائد فريق تطوير تطبيقات COVID-19 ،إن الأداة الجديدة ستعمل فقط مع أنظمة التشغيل الأحدث على هواتف أبل و أندرويد.

وقال لويس، متحدثًا إلى BBC Radio Solent ، أن الأجهزة تحتاج إلى دعم Bluetooth Low Energy وتشغيل إما Apple iOS 11 أو أعلى أو أندرويد 8 أو أعلى.

اتصل العديد من المستمعين بمحطة الراديو ليقولوا أن التطبيق - الذى يتم تجريبه فى الجزيرة قبل إصدار أوسع - لم يكن يعمل على الأجهزة القديمة.

وأجاب الدكتور لويس قائلا: "هناك ثلاثة أسباب وراء عدم عمل التطبيق على هاتف ذكى معين، أولها أن فريق التطوير لم يقم بدعم هذا الهاتف بالتحديد، السبب الثانى هو أنه إذا كان الهاتف نفسه لا يحتوى على هذا الشيء المسمى Bluetooth Low Energy ، فإن بعض الهواتف القديمة لا تحتوى على BLE وهذه هى التكنولوجيا التى نستخدمها لقياس المسافة بين الهواتف."

وأضاف: "أما السبب الثالث هو نظام التشغيل، فنحن ندعم حاليًا الإصدار 11 من نظام التشغيل iOS والإصدارات الأحدث والإصدار 8 من نظام التشغيل أندرويد والإصدارات الأحدث، لذلك إذا كان بإمكانك تحديث نظام التشغيل الذى نأمل أن يساعد."

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واشتكى مستمع آخر من أن التطبيق استنفد بطارية الهاتف الخاصة به، لكن الدكتور لويس قال إنه تم تصميمه ليكون منخفض الطاقة - ليستخدم فقط 1 فى المئة من البطارية على الهاتف - وطلب من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل لتقديم ملاحظات إلى NHSX.

أوضح الدكتور لويس أن هواتف أندرويد تطلب إذنًا لاستخدام خدمات الموقع لأن النظام يجمعها مع أذونات البلوتوث - وأنه كتب إلى جوجل للإشارة إلى أن هذا "مربكًا".

وأضاف: "إنه ليس تطبيق تتبع، ولا يعرف مكانك جغرافيًا، وكل ما يقيسه هو المسافة بين هاتفك وشخص آخر، وإذا قمت بتنزيل التطبيق، فإنه يبدأ فى أخذ قياسات مجهولة لمدى بعدك عن مستخدمى التطبيق الآخرين، ويقوم بتخزين تلك المعلومات بشكل مجهول على هاتفك، وإذا ظهرت عليك فى وقت لاحق أعراض فيروس كورونا، إما حمى أو سعال جديد مستمر، فيمكنك اختيار إرسال تلك المعلومات إلى NHS."

وأضاف: "ثم سنقوم بإخطار الأشخاص الذين كنت على اتصال وثيق بهم دون الكشف عن هويتك، ثم نقوم بترتيب اختبار مسحة الفيروسات التى يتم تسليمها إلى بابك فى غضون بضع ساعات، فالنظام موجود لحماية المجتمع بأكمله، لذلك إذا قامت أعداد كافية من الأشخاص بتنزيل التطبيق واستخدامه، فسيتم حماية الجميع بغض النظر عما إذا كان لديهم هم أنفسهم هاتف متوافق".