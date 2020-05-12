شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدة ألعاب Xbox Series X قد تصل بسعر 400 دولار فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الكبير فى صناع الألعاب Michael Patcher، عن نية مايكروسوفت طرح منصتها الجديدة للألعاب Xbox Series X بسعر 400 دولار أمريكي من أجل المنافسة بشكل أقوى مع منصة PlayStation 5 الجديدة، وذلك بحسب موقع gaming bolt الأمريكى.

ومن المنتظر أن يكون هناك فارق 100 دولار عن سعر منصة PlayStation 5 التى ستصل بسعر 500 دولار أمريكي، وهو الأمر الذى قد يمكن مايكروسوفت من الانتشار بشكل أكبر مقارنة بـ PlayStation 5 مع بيع أول عشر ملايين نسخة من أجهزة Xbox Series X.

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وبحسب التقرير، فستنتظر مايكروسوفت إطلاق PlayStation 5 لتطلق بعدها Xbox Series X وتعلن عن سعرها، والذي في الأغلب سيكون في شهر نوفمبر القادم من العام الحالي، وحتى الآن، لم تقم أي شركة من الإثنين بالإعلان عن أسعار المنصات الخاصة بها والتي من المفترض أن يتم إطلاقها في عام 2020.

يذكر أن مايكروسوفت قامت مؤخرا بعرض لتجربة الألعاب على منصتها ولم يلقى رواجاً كبيراً بسبب قصر مدته وخاصةً عند عرض لعبة Assassin’s Creed: Valhalla.