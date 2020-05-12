شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب رئيس أبل لقطاع التسويق يكشف السر وراء تصميم سماعات AirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جريج جوزويك نائب رئيس شركة أبل لقطاع تسويق المنتجات عن السر وراء تصميم سماعات AirPods، كما أشار الى النجاح المبهر لسماعات أبل اللاسلكية AirPods في كل أنحاء المجتمع والعالم ووصفه بأنه "يشبه تقريبًا انتشار النار في الهشيم"، مضيفا "لقد انتشرت بأفضل مما يمكن أن نتخيل".

وبحسب موقع wired الأمريكى، قال جوزيك إن الإلهام وراء سماعات أبل اللاسلكية AirPods، يعود إلى أن أبل تخيلت سماعات الأذن اللاسلكية في الأيام الأولى لهاتف الأيفون، وبحسب جوزويك: "كانت لدى أبل رؤية لمستقبلنا للأجهزة اللاسلكية لسنوات عديدة قبل الكشف عن أول سماعات، حيث كان لدينا هذا المنتج اللاسلكي المدهش الأيفون، ومع ذلك، ما كان يبدو غريبًا حينها هو عندما ترى شخصًا ما يستخدم سماعات الأذن السلكية، حينها تفكر، لماذا نربط هذا السلك؟".

وأضاف أن شركة أبل عملت جنبًا إلى جنب مع جامعة ستانفورد للمسح ثلاثي الأبعاد لمئات من أشكال الأذن البشرية لصنع تصميم يناسب حجمًا واحدًا للأذن، واستمرت هذه العملية مع AirPods Pro كذلك، مشيرا:"لقد قمنا بالعمل مع جامعة ستانفورد للمسح ثلاثي الأبعاد لمئات الأشكال من الأذن البشرية، من أجل صنع تصميم يصلح كحجم واحد عبر مجموعة كبيرة من الناس، ومع Airpods Pro، أخذنا ذلك البحث لنقطة أبعد، حيث درسنا آذان أكثر، وأنواع أكثر، وهذا مكننا من تطوير تصميم يصلح لنسبة كبيرة من سكان العالم".

يذكر أن تيم كوك الرئيس التنفيذي ذكر في أحدث مكالمة عن أرباح الربع الأول من عام 2020 أن الطلب على AirPods لا يزال هائلًا، وتشير بعض التقديرات إلى أنه في عام 2019 باعت شركة أبل نحو 35 مليون زوج من سماعات AirPods اللاسلكية.