الهاتف Huawei P40 Lite 5G سيصل قريبًا مع تصميم ومواصفات تقنية مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - سينضم الهاتف Huawei P40 Lite 5G قريبًا إلى سلسلة هواتف Huawei P40 Series. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف لن يكون هاتفًا جديدًا كليًا وإنما هو الهاتف Huawei Nova 7 SE نفسه الذي أطلقته شركة Huawei مؤخرًا في الصين. وبالتالي، هذا يعني أن Huawei P40 Lite 5G سيكون بمثابة النسخة العالمية من الهاتف Huawei Nova 7 SE مع العلم بأن Huawei P40 Lite 5G سيشق طريقه في البداية إلى أوروبا.

للتذكير، فقد جاء الهاتف Huawei Nova 7 SE مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 820، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

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الهاتف Huawei Nova 7 SE يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.