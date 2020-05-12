Vivo تحدد رسميًا موعد وصول Vivo iQOO Z1، وإليكم أولى الصور المسربة للهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة MediaTek بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج +MediaTek Dimensity 1000، وكشفت لنا أنه سيصل أول هاتف يستخدم هذا المعالج من العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo. وفي وقت لاحق، سمعنا أن هذا الهاتف سيحمل إسم Vivo iQOO Z1، واليوم أكدت لنا العلامة التجارية الصينية نفسها قدوم هذا الهاتف في اليوم 19 من شهر مايو الجاري، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل.

في حين أكدت لنا شركة Vivo قدوم هذا الهاتف، فقد قرر المصدر الذي كان وراء تسريب الإسم ” Vivo iQOO Z1 ” أن يتقدم بخطوة أخرى على الشركة الصينية من خلال تسريب صورتين واقعيتين للهاتف Vivo iQOO Z1، وهي الصور التي تؤكد لنا قدوم شاشة الهاتف بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وبثقب في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.





للتذكير، المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الجديد يدعم الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 144Hz مع دقة قصوى تصل إلى +FullHD. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد يأتي كذلك مع محرك جديد يُدعى MiraEngine يعمل على تحسين فيديوهات SDR وتحويلها إلى +HDR10.

قامت شركة MediaTek بتطوير 5G UltraSave لتقليل إستخدام المودم للطاقة من خلال التبديل الديناميكي للتردد إعتمادًا على ما تحتاجه التطبيقات. وهذا يسمح لها بخفض إستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 32 في المئة. وفي البيئات المثالية، يُمكن لهذا المودم توفير سرعة تحميل تصل إلى 4.7Gbps وسرعة رفع تصل إلى 2.5Gbps.

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المعالج الجديد يأتي كذلك مع HyperEngine 2.0 المسؤول عن المعالج بالكامل ويقيس ترددات المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، ويدير الذاكرة العشوائية أيضًا، وكل ذلك لضمان أفضل أداء.

المعالج الجديد يقلل من تأخر إستجابة WiFi و Bluetouth، ويضم تقنية ” مكافحة التشويش ” التي يجب أن تجعله مقاوم للتداخل. هذا أمر حيوي للألعاب لأنه سيسمح للاعبين بإستخدام وحدات التحكم اللاسلكية وسماعات الرأس اللاسلكية.