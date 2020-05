تسريب صورة وألوان الهاتف Poco F2 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - خليفة الهاتف Pocophone F1 الذي طال إنتظاره سيصل أخيرًا يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 12 مايو تحت إسم Poco F2 Pro. وحتى ذلك الحين، فقد قام المسرب الهندي الشهير Ishan Agrawal اليوم بنشر صورة رسمية لهذا الهاتف تستعرض لنا واجهته الأمامية، كما كشف لنا عن الألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف والخيارات المتاحة على مستوى الذاكرة.

ووفقا لـ Ishan Agrawal، فقد ذكر أن الهاتف Poco F2 Pro سيكون متوفرًا باللون الأسود أوالرمادي وبألوان أخرى تشمل الأرجواني والأزرق والأبيض، وبخيارات تشمل 128GB و 256GB على مستوى الذاكرة الداخلية. وبغض النظر عن ذلك، فالصور الرسمية التي تم تسريبها اليوم أكدت لنا كذلك أن الهاتف Poco F2 Pro سيضم شاشة كاملة خالية من القطع أو الثقب، وهذا ما يعني بأن الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة.

كافة هذه الأدلة التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن الهاتف Poco F2 Pro لن يكون هاتف جديدًا كليًا، وإنما هو الهاتف Redmi K30 Pro نفسه الذي تم إطلاقه في الصين في شهر مارس الماضي، فهو سيحصل على نفس التصميم ونفس المواصفات التقنية، والتغيير الوحيد سيطرأ على الإسم وشعار الشركة في الواجهة الخلفية للهاتف.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف Poco F2 Pro سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، في حين تضم النسخة الثانية 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 12 مايو للحصول على المزيد من التفاصيل حول الهاتف Poco F2 Pro.

Maybe not Black & Grey. Only one dark colour option whose official name would contain either Black or Grey. Grey more likely.