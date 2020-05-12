Meizu 17 و Meizu 17 Pro سيحصلان على معدل تحديث الشاشة 120Hz مع التحديث القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Meizu أخيرًا عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro في الأسبوع الماضي بعد حملة تشويقية طويلة. ومع ذلك، فقد تفاجأ العديد من المعجبين عندما سمعوا أن هذين الهاتفين يدعمان معدل التحديث 90Hz فقط. ومع ذلك، فقد قررت شركة Meizu الخروج إلى العلن اليوم وذكرت أنها تعمل بالفعل على تحديث سيتيح للمستخدمين المحتملين تفعيل معدل التحديث 120Hz.

في الواقع، يجري بالفعل إختبار هذا التحديث مع بعض المختبرين الأوائل، وفي حالة إذا سارت الإختبارات على ما يرام، فسوف يتم إطلاق هذا التحديث لكافة المستخدمين في وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى أن معدل تحديث الشاشة 90Hz يأتي مع معدل الإستجابة للمس 180Hz، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان معدل تحديث الشاشة 120Hz سيأتي مع معدل الإستجابة للمس 240Hz.

Meizu 17

وبالنسبة للهاتف Meizu 17، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتدعم محتوى +HDR10 كما أنها تضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.1.

الهاتف Meizu 17 الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W، ويأتي مع نظام Android 10 ومع واجهة FlymeOS 8.1.

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الهاتف Meizu 17 سيكون متوفرًا باللون الأخضر والرمادي والأبيض، وهو متوفر بالفعل للطلب المسبق منذ فترة مقابل 525 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 565 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.

Meizu 17 Pro

أما بخصوص الهاتف Meizu 17 Pro، فهو يضم أيضًا شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتدعم محتوى +HDR10 كما أنها تضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.1.

الهاتف Meizu 17 Pro الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبالنسبة للكاميرا الرابعة والأخيرة، فهي عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، ويأتي مع نظام Android 10 ومع واجهة FlymeOS 8.1.

الهاتف Meizu 17 Pro متوفر باللون الأخضر والأسود والأبيض، وتم عرضه للبيع رسميًا اليوم الموافق لـ 11 مايو مقابل 605 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 665 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.