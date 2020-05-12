تسريب الأسعار والمواصفات التقنية الكاملة لطرازات iPhone 12 الأربعة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لإشاعة من العام الماضي، فقد تردد أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات جديدة من iPhone في العام 2020. الآن، بفضل تسريب جديد من المسرب البارز Jon Prosser، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات والميزات المحتملة التي ستصل مع طرازات iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام.

تشير التسريبات الأحدث من Jon Prosser إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات من iPhone 12 بأحجام مختلفة. في الواقع، تشير هذه التغريدة إلى أن الطراز الأصغر iPhone 12 سيضم شاشة بحجم 5.4 إنش، في حين ستضم الطرازات الثلاثة المتبقية،ونقصد هنا كل من iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max شاشات بأحجام 6.1 إنش و 6.7 إنش على التوالي، وهذا ما يعني بأنه سيكون هناك هذا العام طرازين سيضمان شاشات بحجم 6.1 إنش. وبغض النظر عن الإختلاف في الأحجام، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. أما بخصوص الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين، فهما سيأتيان مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

لسنا متأكدين من الأسماء النهائية التي ستصل بها هذه الهواتف الأربعة إلى السوق، ولكن من المتوقع أن تواصل شركة آبل إستخدام اللاحقتين Pro و Pro Max في الطرازين الأكثر تقدمًا. أيضًا، نظرًا لوجود طرازين يملكان شاشات بحجم 6.1 إنش، فنحن على يقين من أن شركة آبل ستحتاج على الأرجح إلى التفريق بينهما عن طريق أسمائهما.

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد الآن أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.

لقد سمعنا شائعات عن إحتمال تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك تقارير أخرى تدعي خلاف ذلك، فهي أشارت إلى أن شركة آبل ستمضي قدمًا في خططها الأولية وستقوم بإطلاق هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر المقبل كما تعودنا دائمًا على الرغم من ضعف الطلب المُتوقع.