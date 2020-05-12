ٌRealme تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس COVID-19، قررت شركة Realme أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذين الهاتفين ليسا جديدين كليًا، فالهاتف Realme Narzo 10 يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme 6i، في حين يأتي الهاتف Realme Narzo 10A مع نفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme C3 المزود بثلاث كاميرات، والإختلاف الوحيد الملاحظ يكمن في تصميم الواجهة الخلفية.

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10 الجديد يُعتبر أول هاتف ذكي في العالم يضم المعالج MediaTek Helio G80. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة +HD بحجم 6.5 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

الهاتف Realme Narzo 10 الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

هذا الهاتف الأحدث من شركة Realme يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Realme UI التابعة لشركة Realme نفسها.

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Realme Narzo 10A

الهاتف Realme Narzo 10A الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو والتي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر القريبة جدًا.

هذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع الذي تدعي شركة Realme أنه سيفتح الهاتف في غضون 0.27 ثانية في الخلف. وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio G70، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن العكسي، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB و 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وكما تتوقعون على الأرجح، فالهاتف Realme Narzo 10A الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

ستبدأ شركة Realme ببيع الهاتف Realme Narzo 10 باللونين الأبيض والأخضر في اليوم 18 مايو مقابل 158 دولار أمريكي، في حين ستبدأ ببيع الهاتف Realme Narzo 10A في اليوم 22 مايو مقابل 112 دولار أمريكي.