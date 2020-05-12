الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K30 5G Racing Edition مع المعالج SD768G

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث عضو في سلسلة هواتف Redmi K30 Series وصل الآن، وهو Redmi K30 5G Racing Edition. هذا الهاتف يُعتبر هو أول هاتف ذكي يستخدم المعالج Snapdragon 768G الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم للتو. وبغض النظر عن إستخدام المعالج الجديد وتقديم لون جديد وهو اللون الأخضر الفاتح، فالهاتف Redmi K30 5G Racing Edition الجديد يُعتبر مماثلاً للهاتف Redmi K30 5G الحالي، سواءً على مستوى التصميم أو المواصفات التقنية.

الهاتف Redmi K30 5G Racing Edition متاح الآن بالفعل للحجز المسبق في الصين مقابل 282 دولار أمريكي للنسخة المُزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المقرر أن يتم عرض هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي في اليوم 14 مايو.

كما سبق وأشرنا، يُعتبر Redmi K30 5G Racing Edition أول هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 768G مما يجعله متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، وبـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

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الهاتف Redmi K30 5G Racing Edition يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Redmi K30 5G Racing Edition الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Redmi K30 5G Racing Edition لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف لأنه تم تضمين هذا المستشعر في زر التشغيل على الجانب، كما أنه يضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومتوفر بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني والأبيض والأخضر الفاتح.