كوالكوم تزيح الستار رسميًا عن المعالج Snapdragon 768G، ويضم مودم 5G مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، تم إزاحة الستار رسميًا عن المعالجين Snapdragon 765 و Snapdragon 765G مع مودم 5G مدمج، واليوم قامت نفس الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة أسرع من هذا المعالج تُدعى Snapdragon 768G. يمكن أن يصل تردد هذا المعالج الجديد إلى 2.8GHz، بينما يبلغ تردد معالج الرسوميات Adreno 620 نحو 725MHz.

كشفت شركة كوالكوم عن المعالج الجديد بإعتباره معالج مميز يعد ” بتقديم تجارب ألعاب غامرة وأداء عالمي على مستوى 5G “. كان الشركاء المصنعين لشركة كوالكوم بحاجة إلى معالج أفضل وأسرع لأن المعالج Snapdragon 765G لم يكن جيدًا بما يكفي في نظرهم. وتجدر الإشارة إلى أن Snapdragon 768G هو أول معالج من سلسلة Snapdragon 7 Series يأتي مع تعريفات الرسوميات القابلة للتحديث ويمكنه دعم شاشات بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz.

المودم Snapdragon X52 المستخدم في المعالج الجديد مطابق للمودم المستخدم في المعالج Snapdragon 765، ويدعم جميع الترددات على كل من mmWave و Sub-6GHz، في كل من وضعي الشبكات المستقلة وغير المستقلة على الصعيد العالمي. ويمكن لهذا المودم بلوغ سرعة تحميل تصل إلى 3.7 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 1.6 جيجابت في الثانية.

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سيكون أول هاتف ذكي يستخدم هذا المعالج الجديد هو الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition، والذي أعلنت عنه شركة Xiaomi اليوم. وبطبيعة الحال، ينبغي أن نرى المزيد من الهواتف الذكية التي تستخدم المعالج Snapdragon 768G الجديد في المستقبل القريب.