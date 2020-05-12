تكنولوجيا: رصد خلل في Thunderbolt يؤدي إلى إختراق المتسللين لأجهزة الحاسب في دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف باحث أمني عن خلل في تقنية Thunderbolt يؤدي إلى إختراق المتسللين لأجهزة الحاسب في دقائق، والذي يظهر في تقنية Thunderbolt التي تم تصنيعها قبل عام 2019.

يمكن للخل الذي رصد في تقنية Thunderbolt أن يتيح للمتسللين الوصول إلى محتوى الأقراص الصلبة على أجهزة الحاسب بسلاسة، وخلال بضع دقائق، حيث تم إكتشاف هذا الخلل عبر باحث أمني من جامعة Eindhoven.

يحتاج المتسللين إلى الوصول إلى أجهزة الحاسب التي سيتم إختراقها بالفعل لإستخدام هذا الخلل في تقنية Thunderbolt، حيث يتيح هذا الخلل إختراق الأجهزة التي تعمل بنظام Windows أو Linux، ويمكن للمتسلل من خلال هذا الخلل الوصول إلى جمبيع البيانات في مدة 5 دقائق فقط، كما يمكن إختراق أجهزة الحاسب المحمول المغلقة بكلمة مرور، أو التي تضم أقراص مشفرة.

كما أشار الباحث الأمني إلى أن عملية الإختراق يمكن تنفيذها بتكوينات بتكلفة تصل إلى بضع مئات من الدولارات، كما أكد الباحث على أن هذا الخلل لا يمكن معالجته بتصحيح البرمجيات، حيث يتطلب إصلاح المشكلة إعادة تصميم الأجهزة.

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ولقد نشر الباحث Björn Ruytenberg مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية إستغلال هذا الخلل في Thunderbolt للسيطرة على أجهزة الحاسب بشكل كامل، حيث تم تنفيذ عملية الإختراق لجهاز حاسب Lenovo ThinkPad.

يذكر أن شركة إنتل أشارت في مدونة إلى هذا الخلل في Thunderbolt ليس بالجديد، كما أكدت على معالجة هذا الخلل في إصدارات العام الماضي، إلا أن الباحث أكد على أن هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها عالمياً.

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