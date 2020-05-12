شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ألعاب للهواتف الذكية تتيح لك استكشاف عوالم جديدة أثناء العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البقاء داخل المنزل طوال الوقت مملاً للغاية، وبما أنه أمر ضروري للحد من انتشار فيروس كورونا ، فلابد من إيجاد طرق جديدة لقضاء أوقات مسلية، وهنا يمكنك استخدام الهاتف الذكي لاستكشاف عوالم جديدة من خلال ألعاب مجانية توفر لك ذلك.

إليك 5 ألعاب للهواتف الذكية تتيح لك استكشاف عوالم جديدة أثناء العزل المنزلي:

1- Seashine: تتيح لك لعبة Seashine استكشاف عالم أعماق البحار المظلم المليء بالمخلوقات الغريبة، من خلال لعب دور قنديل البحر الذي يبحث عن طريق للخروج من كهف ضخم تحت الماء قبل أن يختفي الضوء، مع تجنب الكائنات والنباتات الغريبة التي يمكن أن تنهي رحلتك بلدغة منها.

تأخذك اللعبة في جولات افتراضية مليئة بالمخاطر المجهولة والمخلوقات الغريبة، مع تقديم تجربة غير محدودة، حيث إن كل جولة تعتبر فريدة من نوعها، مع موسيقى تصويرية ديناميكية جميلة تتفاعل مع البيئة التي تلعب فيها.

اللعبة متوفرة مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- Mars: Mars: تتيح لك هذه اللعبة استكشاف كوكب المريخ من خلال توجيه رائد فضاء إلى المريخ عن طريق القفز من منصة إلى منصة، وأثناء اجتياز كل مستوى يُتوقع منك أيضًا جمع العملات المعدنية المتناثرة على سطح الكوكب.

بمجرد حصولك على عملات معدنية كافية، يُرسل إليك رائد فضاء جديد بمجموعة مهارات جديدة لمواصلة استكشاف المزيد من الأشياء في الكوكب، كما يمكنك أيضًا الحصول على محتوى إضافي من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق.

اللعبة متوفرة مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

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3- The Trail: تتيح لك لعبة (The Trail) إنشاء شخصية مخصصة، وصنع أدوات حرفية، والبحث عن الحيوانات، والتفاعل مع لاعبين آخرين في الوقت الفعلي، والتجارة، وبناء منزل، من خلال لعب شخصية تسعى لاستكشاف الأشياء من أجل البقاء.

تتيح لك أيضا استكشاف المناظر الطبيعية والتمتع بها أثناء الرحلة، وتعلم التجارة لكسب الثروة المالية لبناء مدينتك وجعلها الأفضل في العالم الجديد بشكل منفرد، أو التعاون مع الآخرين لإلغاء قفل المزيد من الميزات والعمل معًا.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- Samorost 3: لعبة مغامرات قائمة على الألغاز، تتطلب تحريك تمثال فضائي غريب يستخدم قوى سحرية للسفر عبر الكون بحثًا عن أصوله الغامضة، حيث يمكنك زيارة تسعة عوالم فريدة وغريبة تمتلئ بالتحديات، والمخلوقات الغريبة، والمفاجآت.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- Feist: لعبة حركة حائزة على العديد من الجوائز، تسرد قصة مخلوق صغير ومحاولته اليائسة لإنقاذ زميله من براثن مجموعة من الحيوانات المفترسة، وسرعان ما تصبح الرحلة في قلب الغابة الغامضة، وتدور معركة وحشية من أجل البقاء.

تتميز اللعبة بأسلوب بصري مذهل، وعالم حيوي مليء بالوحوش الغريبة، وتقنيات ذكاء اصطناعي معقدة، وبيئات طبيعية رائعة وأجواء ساحرة وجذابة، وموسيقى تصويرية مميزة.