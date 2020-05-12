شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطة جوجل لإعادة الموظفين للعمل من مقرات الشركة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لألفابيت الأم لجوجل أن الشركة ستقوم ببطء بإعادة فتح مكاتبها فى يونيو، إذ شرح بيتشاى خطة الشركة لإعادة فتح مكاتبها فى رسالة بريد إلكترونى حصلت عليه شبكة CNBC، كما تحدث عن ارهاق الموظفين، وعدد الموظفين الذين سيعودون إلى المكاتب أولاً وأكثر، وفيما يلى خطة الشركة، كما عرضها موقع "تايمز أوف إينديا".

- تخطط جوجل لبدء إعادة فتح تدريجى للمكاتب بدءًا من 1 يونيو

وفى حديثه عن عودة الموظفين إلى المكاتب، كتب بيتشاى: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل ذلك، وسيكون منحدرنا إلى المكتب بطيئًا ومدروسًا ومتزايدًا، ولن يكون هناك نهج واحد يناسب الجميع، وستختلف الإرشادات المحددة من موقع إلى آخر".

تهدف ألفابيت إلى إعادة نسبة تتراوح بين 10 ٪ إلى 15 ٪ من الموظفين فى أى مكان فى البداية

كشف بيتشاى أن الشركة فى الوقت الحاضر لديها أقل من 5 ٪ من الموظفين العاملين فى المكاتب، وشكر الموظفين فى المكاتب ومراكز البيانات الذين لا يزالون بحاجة إلى القدوم.

- الموظفون الأوائل الذين سيعودون هم الذين تتطلب وظيفتهم ذلك

وفقًا للمذكرة، سيكون الموظفون الذين سيعودوا أولاً إلى المكاتب هم الذين تتطلب وظيفتهم العمل من القمر، ويشمل هؤلاء أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى معدات خاصة.

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سيستمر معظم الموظفين فى العمل من المنزل

سيستمر الموظفون القادرون على أداء وظائفهم من المنزل فى القيام بذلك لفترة أطول، على الأرجح حتى نهاية عام 2020.

وأخيرا تحدث بيتشاى عن تعقيد الوضع بأكمله، وقال: "إذا كان هذا يبدو معقدًا، فهذا لأنه كذلك، لكن أتاح لنا الفيروس التاجى فرصة "لإعادة تصور كيفية عملنا، فعندما نتطلع إلى المستقبل، سوف ندمج ما تعلمناه من هذه الفترة من العمل من المنزل وسنواصل البحث عن طرق مبتكرة لعقد الأحداث والتفاعل مع العملاء والتعاون عبر الفرق الموزعة. "