تكنولوجيا: سامسونج تدعم هواتف Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Ross Young عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Note20 المرتقبة من سامسونج، حيث أكد على أن العملاق الكوري تقدم كلاً من هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus بمعدل تحديث 120Hz.

قدم Ross Young الكثير من التفاصيل حول هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold 2 خلال الفترة الماضية، واليوم كشف في تغريدة جديدة عن تفاصيل حول هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Plus، كما أكد على أن الإصدارات القادمة لن تشمل إصدار Note20 Ultra.

وقد أكد Ross Young على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note20 Plus وهو أعلى إصدار في السلسلة بحجم 6.87 إنش في الشاشة، بدقة 1440 بلس، مع معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف نمط تبديل تلقائي إلى معدل تحديث 60Hz.

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أيضاً يتميز هاتف Galaxy Note20 بشاشة 6.42 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بمعدل تحديث 120Hz، كما تقدم سامسونج شاشات OLED في الهاتف بتقنية LTPO التي تعمل على توفير شحن الهاتف بنسبة من 5-15% مقارنة بالشاشات المميزة بتقنية LTPS.

يذكر أن تقنية LTPO قدمت للمرة الأولى في شاشة ساعة ابل الذكية Series 4، كما كشفت سامسونج عن الشاشات المميزة بتقنية LTPO للمرة الأولى في هاتف Galaxy Watch Active2.

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