شاومي تعلن عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 768G

أعلنت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الجديد (Redmi K30 5G Racing Edition) التابع لسلسلة (Redmi K30)، ويعد هذا الهاتف أول هاتف يتضمن معالج (Snapdragon 768G) الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم توًا.

ويوفر المعالج الجديد الذي يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) زيادة طفيفة في الأداء مقارنةً بمعالجي (Snapdragon 765) و (Snapdragon 765G) الحاليين، بحيث يعزز تردد وحدة المعالجة المركزية من 2.4 جيجاهيرتز إلى 2.8 جيجاهيرتز، كما أنه يزيد من أداء وحدة معالجة الرسومات (Adreno 620) بنحو 15 في المئة.

ويحتوي معالج (Snapdragon 768G) الجديد على مودم (5G) مدمج، مما يجعل هاتف (Redmi K30 Racing Edition) متوافقًا مع الوضع الثنائي لشبكات الجيل الخامس، كما يحصل الهاتف أيضًا على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وبالإضافة إلى المعالج الذي تمت ترقيته، فإن الهاتف يحصل على معدل تحديث شاشة يبلغ 120 هيرتزًا مثل سابقه، كما أن حجم الشاشة هو نفسه عند 6.67 إنشات بدقة 1080×2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

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ويوجد في الخلف كاميرا رباعية مكونة من مستشعر أساسي من سوني (IMX686) بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر واسع الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية مزدوجة بمستشعر أساسي بدقة 20 ميجابكسل مدعوم بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ومن حيث الاتصال، فإن هاتف شاومي يتميز بمنفذ سماعة للرأس بقياس 3.5 ميليمتر، بالإضافة إلى منفذ (USB-C)، واتصال الجيل الخامس (5G)، وتوجد أزرار الصوت على الحافة اليمنى من الهاتف، بينما يتم دمج مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 30 واطًا، لكنها غير داعمة للشحن اللاسلكي، ومن المفترض أن يباع هاتف شاومي الجديد (Redmi K30 Racing Edition) بسعر 280 دولارًا.

يذكر أن نموذج (Redmi K30 Racing Edition) الجديد تمامًا لا يختلف عن نموذج (Redmi K30 5G)، والاستثناء الوحيد هو معالج كوالكوم الجديد، الذي يجب أن يحسّن الأداء العام للهاتف ويساعد في جلب تجربة لعب أفضل بالنظر إلى تعزيزه لوحدة معالجة الرسومات.