تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وأسعار الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل أكثر دقة حول مواصفات وأسعار وأيضاً الأسماء التي ينطلق بها كل إصدار من سلسلة هواتف iPhone 12 القادمة من ابل.

تتجه الأضواء الآن للإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12، التي تأتي كأول إصدارات من ابل بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد إستعرضت التسريبات كل الأسماء النهائية لهذه الإصدارات، والأسعار التي تتوفر بها لاحقاً في الأسواق.

يأتي الإصدار الرئيسي من هاتف iPhone 12 بحجم 5.4 إنش في شاشة OLED من BOE، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة، بينما يأتي الإصدار الأكبر بحجم 6.1 إنش في الشاشة والذي ينطلق بعنوان iPhone 12 Max.

كما تقدم ابل إصدار iPhone 12 Pro الذي يأتي بكاميرة ثلاثية، ومستشعر LiDAR، كما يتميز بشاشة مصممة من سامسونج، ويتميز هذا الإصدار بحجم 6.1 إنش في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الأخر بعنوان iPhone 12 Pro Max وحجم 6.7 إنش في الشاشة.

لذا تقدم ابل هذا العام عدد 4 من الإصدارات الجديدة التي تأتي إلى الأسواق بعنوان iPhone 12، وiPhone 12 Max، وiPhone 12 Pro وأيضاً iPhone 12 Pro Max.

وتشير التسريبات إلى أن ابل ستقدم النماذج الرئيسية من إصدارات هذا العام بسعر منخفض، على أن يأتي هاتف iPhone 12 في النموذج الرئيسي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وحجم 5.4 إنش في الشاشة بسعر 649 دولار، وهو سعر أقل من iPhone 11 بقيمة 50 دولار.

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كما أشار التقرير إلى أن ابل تقدم هاتف iPhone 12 Max بسعر يبدأ من 749 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 12 Pro بسعر 999 دولار، وينطلق هاتف iPhone 12 Pro Max بسعر 1099 دولار.

أيضاً تقدم ابل الإصدار الرئيسي من هاتف iPhone 12 بإختيارين في السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت، بينما يتوفر إصدار iPhone 12 Pro بثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تقدم كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max بشاشة “Pro Motion” تدعم معدل تحديث 120Hz، إلا أن تقرير Prosser أكد على أن ابل مازالت تعمل على هذه التقنية لذا لن تقدم في سلسلة هواتف iPhone 12، نظراً لإستنفاذ هذه التقنية لشحن البطارية التي تشكل الإهتمام الأول لشركة ابل، لذا من المتوقع أن تدعم الإصدارات الجديدة معدل تحديث 60Hz في الشاشة.

كما تستخدم ابل في كلاً من هاتفي iPhone 12، وiPhone 12 Max شاشة OLED مصنعة من BOE، لدعم هذه الإصدارات بتكلفة أقل، بينما تقدم ابل إصدارات Pro بشاشة OLED صممت من سامسونج، والتي تأتي بألوان 10-bit وتكلفة أعلى بالتأكيد.

يذكر أن تقرير Prosser أكد على أن ابل ستقدم الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 12 في موعدها المحدد هذا العام، إلا أن ابل تخطط لبدء الشحن في شهر أكتوبر نظراً للتداعيات التي يواجهها العالم الآن مع إنتشار فيروس كورونا.

مواصفات iPhone 12

iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max السعر 649 دولار ، 749 دولار 749 دولار، 849 دولار 999 دولار،1099 دولار، 1299 دولار 1099 دولار، 1199 دولار، 1399 دولار الشاشة شاشة Super Retina OLED بحجم 5.4 إنش من BOE شاشة Super Retina OLED بحجم 6.1 إنش من BOE شاشة XDR OLED من سامسونج بحجم 6.1 إنش Super Retina شاشة XDR OLED من سامسونج بحجم 6.7 إنش Super Retina المعالج A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic الذاكرة 4 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت رام سعة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت 128 أو 256 جيجا بايت 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت الكاميرة كاميرة مزدوجة كاميرة مزدوجة كاميرة ثلاثية مع مستشعر LiDAR كاميرة ثلاثية مع مستشعر LiDAR 5G Sub 6-GHz Sub 6-GHz Sub 6-GHz, mmWave Sub 6-GHz, mmWave تصميم الهاتف الألومنيوم الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ الفولاذ المقاوم للصدأ

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