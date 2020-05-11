تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم هاتف Honor X10 المرتقب برقاقة Kirin 820 وتقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor إعلان تشويقي لهاتف Honor X10 المرتقب، تؤكد من خلاله على دعم الهاتف برقاقة معالج Kirin 820 كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G مع دعم 9 من الهوائيات الرئيسية.

شغل هاتف Honor X10 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يأتي إعلان تشويقي ليقدم مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق هاتف Honor X10 رسمياً في حدث يعقد في 20 من مايو وفقاً لإعلان الشركة الذي نشر على Weibo، وهو أحد الإصدارات المتوسطة التي تقدم من هواوي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تقدم Honor هذا الإصدار بمستوى تسعير جيد، كما سيدعم شبكات 5G في الأسواق العالمية.

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أيضاً وفقاً لما جاء في التسريبات السابقة فإن هاتف Honor X10 يأتي بشاشة IPS بحجم 6.63 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يأتي ببطارية مميزة بقدرة 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

كما يضم هاتف Honor X10 مستشعر Sony IMX 600y رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل، ولقد نشرت خلال الفترة الماضية عينات لصور إلتقطتها عدسات Honor X10.

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