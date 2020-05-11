شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزتين جديدتين لمحاربة البطالة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر انتشار جائحة COVID-19 العديد من الشركات على تسريح العمال بسبب عدم القدرة على العمل تحت الإغلاق، حيث ترتفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وحدها، ويجد الناس صعوبة في التعامل مع الوضع، لكن يبدو أن فيس بوك يحاول المساعدة من خلال بعض المميزات الجديدة.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فكشفت مهندسة البرامج والمسربة الشهيرة Jane Manchun Wong عن وجود ميزتين خفيتين لمحاربة البطالة وهما - أسئلة طلب الوظيفة وشعار COVID-19 لموارد التوظيف.

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وبحسب التقرير، فإن الميزة الأولى موجهة للشركات التي تقوم بالتوظيف، مما يوفر لها خيار إضافة أسئلة مخصصة للعثور على المزيد من المتقدمين المؤهلين، أما شعار COVID-19 لموارد التوظيف فيربط الأشخاص بموقع الويب الخاص بوزارة العمل، حيث يمكنهم العثور على معلومات حول إعانات البطالة والسلامة في مكان العمل والمزيد.

فيما تحتفظ جين بسجل ممتاز كمسربة للمعلومات والمميزات الجديدة، ويمكننا أن نتوقع طرح هذه الميزات الجديدة رسميًا قريبًا جدًا، نظرًا للوضع الصحي / الوظيفي الحالي، وقد أطلق فيس بوك صفحة مساعدة مجتمع فيروسات التاجية المخصصة ومسحًا لإعداد التقارير الذاتية الشهر الماضي.