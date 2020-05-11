شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بولنديون يبتكرون آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالات الوفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر علماء بولنديون آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالية الوفاة فى حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بناء على عمر الشخص وطبيعة الأمراض المزمنة التى يعانى منها ومدى خطورتها، وقالت مجدولينا مالارا شفيتونسكايا، الناطقة باسم مركز بوميرانيان للعلوم والتكنولوجيا للصحفيين، إن برنامج هذه الآلة الحاسبة: "يأخذ فى الاعتبار عمر وجنس الشخص، فضلا عن معلومات حول الأنواع الرئيسية الأربعة للأمراض المزمنة" التى يعانى منها.

ووفقا لها، شارك الأطباء وعلماء الأوبئة فى ابتكار هذ الآلة الحاسبة التى لا مثيل لها حتى الآن، حسب روسيا اليوم.

ومن بين الأمراض المزمنة التى تأخذها الآلة الحاسبة فى الاعتبار، أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكرى، والأورام.

وأعلن عالم الطب بيتر باندوش، كبير مطورى هذه الآلة الحاسبة أن "خطر الوفاة بمرض COVID-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، يعتمد بشكل واضح جدا على نمط الحياة والأمراض ذات الصلة، بما فى ذلك السمنة والسكرى وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتها". وأضاف: "تشير البيانات الحديثة إلى أن الوفيات بين الأشخاص الذين ليس لديهم أى أمراض مزمنة أقل من 1% من المصابين بمرض COVID-19".

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وأوضح: "عند اختبار الآلة الحاسبة، تبين بوضوح أن خطر الوفاة فى حالة الإصابة بالفيروس التاجى لرجل عمره 30 عاما دون أمراض مزمنة هو 0.03%، وللنساء بنفس الحالة - 0.02%. ولكن فى سن 80 عاما، يكون خطر وفاة الذين يعانون من داء السكرى والأورام 25.86%، وبالنسبة للنساء فى نفس العمر وبنفس الأمراض - 14.03%".

ووفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل 16،206 إصابة بالفيروس التاجى فى بولندا، توفى منهم 803.